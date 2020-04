Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i član Nacionalnog stožera civilne zaštite Krunoslav Capak‘ komentirao je gužve na tržnicama i poručio: Ako se ne bude pridržavalo propisanih mjera, uvijek možemo zatvoriti tržnice kao što smo učinili i prije tri tjedna

U razgovoru za RTL istaknuo je da je u slučaju Hvara ponajprije važan aspekt to što je riječ o otoku: ‘’To je jedna izolirana sredina gdje već više od dva tjedna nema nikakve komunikacije’’.

Prijedlog je, ističe, došao od bratovštine, a ne od Crkve i napominje: ‘’Oni su u prijedlogu detaljno obrazložili kako žele to održati i pitali su da analiziram situaciju epidemiološki i predložim mjere kojih se trebaju pdiržavati’’. Kad se sve to uzme u obzir, kao i to da su im propisane mjere socijalne distance i zaštite procjena je bila, zaključuje Capaka: ‘’Da se tu epidemiološki ne može ništa ili puno dogoditi i ja pretpostavljam da su se te mjere poštovale i da nema nekog rizika da se pojavi zaraza’’.

No što ako se ipak pojavi, pitanje je to na koje svi traže odgovor. ‘’Za svaki slučaj ili dobar potez može se tražiti odgovornost Kriznog stožer pa i ako se ovdje nešto dogodi. Ali bitno je da je vjerojatnost za to u takvim okolnostima bila mala – blizu nule, ne bez rizika, ali blizu nule’’, kazao je Capak u razgovoru za RTL.