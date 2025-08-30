Osamnaesta godišnjica kornatske tragedije

NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA

Jedini koji je preživio tragediju je Frane Lučić, koji i danas nosi teške posljedice zbog zadobivenih opeklina.

Prošlo je osamnaest godina od kobnog 30. kolovoza 2007. kada je gašenje požara na otoku Kornat postalo najveća tragedija u povijesti hrvatskog vatrogastva u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca.

Šestorica njih preminula su na mjestu nesreće: Gabrijel Skočić (20) iz Vodica, Marko Stančić (17) iz Šibenika, Hrvoje Strikoman (19) iz Vodica, Dino Klarić (33) iz Šibenika, Ivan Marinović (33) iz Grebaštice, Ivica Crvelin (42) iz Tisnog.

Tragedija na Kornatima 2007. godine Izvor: Pixsell / Autor: Miranda Cikotić

Vijesti i fotografije prevoženja stradalih vatrogasaca te večeri potresle su javnost, a informacije narednih dana bile su sve tragičnije jer je od sedam vatrogasaca njih šest preminulo u bolnici: Tomislav Crvelin (23), Josip Lučić (19) i Ante Crvelin (23) iz Tisnog, Ante Juričev Mikulin (22), Karlo Ševerdija (17) iz Vodica i Marinko Knežević (52) iz Boraje.

Jedini koji je preživio tragediju je Frane Lučić, koji i danas nosi teške posljedice zbog zadobivenih opeklina.

Dražen Slavica, županijski vatrogasni zapovjednik, bio je jedini optužen za kornatsku tragediju, ali je nakon višegodišnjeg suđenja oslobođen.

