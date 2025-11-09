145 godina od zagrebačke apokalipse: Troje poginulih, uništen cijeli grad, treslo se sve do Češke

Epicentar potresa bio je, kao i 2020. na području Markuševca, Čučerja, Planine i Kašine, svega petnaestak kilometara od središta grada. U Zagrebu se osjetio snagom od VIII stupnjeva po EMS-98 ljestvici, a valovi su dopirali sve do Vukovara, Dubrovnika i Čeških Budějovica, gdje su, prema zapisima, stale čak i urarske ure.

Okolnosti ovog događaja prisjećamo se kroz tekst koji je Geofizički odsjek PMF-a podijelio s javnošću na 140. obljetnicu ovog potresa, a koji vam danas, na 145. obljetnicu, donosimo u skraćenom obliku. Cijeli tekst pročitajte ovdje.

'Deveti studena 1880. biti će u povjesti grada Zagreba crnimi slovi upisan. U 7 sati i 35 časova zbio se užasan potres i trajao do 30 secunda, a bio mu je pravac od sjevero-zapada na jugo-istok. Kao što je danas vrieme žalostno, tako se je i nad gradom Zagrebom žalost nadvila. Sitna kiša, što s neba sipi,mislio bi da su suze; da samo nebo plače', pisalo je u Obzoru u utorak 9. studenog 1880.