Sjećate se vremena u kojem je Microsoft imao softver o psima, dinosaurima i robotima?

Osim njega, postojao je niz hardverskih rješenja, a u konačnici se radilo o šezdesetak proizvoda predstavljenih do 1994. godine.

Možda ste zaboravili ili, ako ste među mlađim korisnicima računala i računalnih tehnologija, to niste ni znali - Microsoft je u svom portfelju softvera imao cijeli niz proizvoda objedinjenih pod brendom Microsoft Home .

Većina tih proizvoda izdana je između 1993. i 1997., a svi su koštali za to vrijeme nevjerojatnih 59,95 dolara kada su lansirani. Većina tih softvera nikada nije dobila drugo izdanje, a brend Microsoft Home počeo je blijedjeti sve do nestanka 1998. godine.

Prema nekima, Microsoft Isaac Asimov's The Ultimate Robot bio je jedan od najcool, ako ne i najcool, softverskih proizvoda objavljen pod serijalom Microsoft Home . Izdan je 1993. godine, a ponudio je pogled na znanstvenofantastične robote očima i riječima osobe koja je pomogla oživjeti modernu ideju robota, pokojnog autora znanstvene fantastike Isaaca Asimova.

Možda je najbolja stvar ovog proizvoda bila Robotoid Assembly Toolkit, dodatak koji je omogućio ljudima da stvore prilagođenog robota od raznih dijelova i dizajna. Putem softvera korisnici su mogli vidjeti svog robota ‘u akciji’. Nacrte za ove dijelove robota izradio je slavni dizajner 'Ratova zvijezda' Ralph McQuarrie, a koji je dizajnirao dva najpoznatija fiktivna robota svih vremena, C-3PO i R2D2.

Odluči li se Microsoft na to, sigurni smo da bi brojnim korisnicima bilo zanimljivo vidjeti i isprobati sve čari multimedije koje nam je softverski div predstavio pod svojim brendom Microsoft Home tijekom devedesetih, no hoće li se to dogoditi, ostaje nam nepoznanica.