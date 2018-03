Pogledajte kakvi nas Samsung televizori čekaju ove godine

Novi QLED TV prijemnici neobičnog dizajna sa Smart Display značajkama omogućuju niz novih rješenja za gledanje TV i video sadržaja

Trinaestu godinu zaredom Samsung je na događanju First Look New York u zgradi Američke burze na Manhattanu, predstavio svoju vodeću liniju QLED TV prijemnika i AV proizvoda za 2018. godinu. Tvrtka je novu generaciju QLED TV prijemnika predstavila pred više od tisuću sudionika te pokazala nove, poboljšane značajke koje iskustvo gledanja televizije čine boljim.

Novo partnerstvo

Tijekom prezentacije su se na pozornici predsjedniku Hanu pridružili izvršni partneri The New York Timesa koji su razgovarali o novim, korisnim prednostima QLED linije TV prijemnika za 2018. godinu. Mark Thompson, predsjednik i glavni izvršni direktor tvrtke The New York Times je najavljujući novo partnerstvo sa Samsungom istaknuo 'Ambient Mode na QLED TV prijemnicima odličan je novi način koji gledateljima omogućuje da uživaju i dožive izvještavanje i vizualno novinarstvo The Timesa'.