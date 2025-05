Nick Clegg: Zahtjev za pristankom umjetnika 'ubio bi AI industriju u Britaniji'

Dok britanski zakonodavci raspravljaju o regulaciji industrije umjetne inteligencije, Nick Clegg (bivši zamjenik premijera Ujedinjenog Kraljevstva i bivši direktor u tvrtki Meta) upozorio je da bi uvođenje pravila o prethodnom pristanku umjetnika na korištenje njihovih djela moglo 'doslovno ubiti AI industriju' u zemlji.

Govoreći na događanju povodom promocije svoje nove knjige, Clegg je izjavio da bi kreativna zajednica trebala imati pravo isključiti svoja djela iz procesa treniranja AI modela, no smatra da nije izvedivo tražiti pristanak unaprijed.

'Mislim da kreativna zajednica želi ići korak dalje,' rekao je Clegg, prenosi The Times. 'Mnogi kažu: ‘Možete trenirati na mom sadržaju samo ako me prvo pitate.’ Moram reći da mi to djeluje neizvedivo jer ti sustavi treniraju na golemim količinama podataka.' 'Ne znam kako biste uopće mogli pitati sve. Jednostavno ne vidim kako bi to funkcioniralo,' dodao je. 'I usput, ako biste to uveli samo u Britaniji, a nitko drugi to ne bi učinio, u osnovi biste preko noći uništili AI industriju u ovoj zemlji.'