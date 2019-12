Koristite li ih i danas? Ovi uređaji su obilježili desetljeće

1/13

PlayStation 4 je s lakoćom pobijedio konkurenciju, i to po pitanju cijene, snage i ponude igara postavši najpopularnijom konzolom desetljeća. Ekskluzive poput The Last of Us, God of Wara, Uncharteda 4, Persone 5 i Death Strandinga konzolu su učinile vrlo poželjnim uređajem, potvrdivši Sonyjev status kompanije koja zbilja zna proizvesti dobru igraću platformu.