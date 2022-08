Kako izgledati super tijekom videopoziva? Evo nekoliko savjeta

Slijedite ovih pet izvrsnih savjeta i na sljedećem ćete videopozivu izgledati bolje nego ikad do sad

Nalazimo se u trećoj godini globalne pandemije, što znači da više-manje svatko može poduzeti par koraka pri poboljšanju slike tijekom videopoziva. Dobro osvjetljenje i lijepo dekorirane police s knjigama nekad su bili fundametnalan dio virtualnog sastančenja, no sad izgleda da su više-manje svi odustali.

Unatoč svemu, iznenađujuće je koliko se malo treba potruditi za dramatično bolju sliku pri pozivima. Uz ove trikove na sljedećem ćete videopozivu izgledati kao superzvijezda.

Osvijetlite vaše lice

Najbolje je početi sa osvjetljenjem - razmaknite zavjese i dozvolite prirodnom svjetlu da uđe u sobu, no nemojte mu dozvoliti da vas pogađa u leđa. Predlažemo da najjači izvor svjetla stavite ispred sebe, no ne više od 45 stupnjeva u stranu. Također vodite računa da i vaš monitor može biti izvor svjetla, pa stoga podesite svjetlinu ekrana - pogotovo ako poziv vršite bez izvora prirodnog svjetla. Blistav ekran može poništiti visoke tonove na vašem licu, nakon čega ćete izgledati blijedi kao duh.

Ako nosite naočale također pripazite da vam ekran nije presvijetao, ili će se svi u Zoomu moći vidjeti u odaziru. Potamnite ekran i stavite neko svjetlo ispred vas (do 45 stupnjeva, zapamtite) to je to.