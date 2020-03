Zlatko Mateša: Japan je stvarno bio spreman za Olimpijske igre, ali svijet nije

Olimpijske igre u Tokiju koje su se trebale održati od 24. srpnja do 9. kolovoza 2020., odgođene su za 'najviše godinu dana, za ljeto 2021.' zbog pandemije koronavirusa, objavio je u utorak Međunarodni olimpijski odbor (MOO).

Od prvog izdanja u modernoj eri 1896. godine ovo je prva odgoda olimpijskih igara u doba mira.

'U trenutačnim okolnotima i na temelju danas dobivenih informacija od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), predsjednik MOO-a Thomas Bach i japanski premijer su zaključili da olimpijske igre u Tokiju trebaju biti pomaknute za poslije 2020. i to najkasnije do ljeta 2021. kako bi se sačuvalo zdravlje sportaša i svih uključenih u OI kao i cijele međunarodne zajednice', navodi MOO u svom priopćenju.

Kratko prije ove objave u Tokiju je održana telefonska konferencija na kojoj su sudjelovali Bach i japanski premijer Shinzo Abe te neki drugi dužnosnici uključeni u organizaciju OI, a Abe je poslije razgovoa izjavio da je njegov prijedlog da se Igre odgode za godinu dana Bach sto posto prihvatio.

Ovakva odluka MOO-a činila se neizbježnom u situaciji u kakvoj svijet do sada nije nikada bio, suočen s pandemijom koronavirusa.

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša na vijest o odgodi Olimpijskih igara u Tokiju za godinu dana izjavio je kako je i osobno bio zagovornik takvog epiloga u situaciji rastuće zaraze koronavirusom u svijetu.

'Očekivana je to odluka MOO-a i organizatora Igara, donesena na temelju razumnog prosuđivanja prilično zabrinjavajuće situacije u svijetu. Donesena je u interesu sporta i apsolutna je pravodobna. Domaćini su već lansirali uzrečicu: 'Japan je bio spreman, svijet nije', a tako zapravo i jest. O novom terminu bit će još govora i dogovora, a prema izjavi japanskog premijera Abea, Igre će se održati najkasnije do ljeta iduće godine. Ne vjerujem u mogućnost održavanja OI u jesen ili zimu, jer kako sada stvari stoje, i takvi termini su dvojbeni i nesigurni, posebno jesenski. Prema mojem mišljenju, najbolje bi bilo održati ih u istom terminu iduće godine pa onda sve odrađene rezervacije samo prolongirati za godinu dana', izjavio je Zlatko Mateša koji se osvrnuo i na temu što su ovom odlukom dobili, a što izgubili hrvatski sportaši:

'Ni hrvatski sportaši, ni Hrvatski olimpijski odbor nisu ništa izgubili. Oni naši sportaši koji su se kvalificirali na Igre, ostaju u programima HOO-a kao evidentni olimpijci. Drugi, pak, koji se nisu kvalificirali, imat će možda i veću šansu za odlazak na OI. Osobno sam bio za odgodu Igara, naravno, prioritetno zbog zdravlja sportaša, ali svakako i zbog toga da olimpijske kvalifikacije budu regularne, fer i korektne. U novonastaloj situaciji regularnost im ne bi trebala biti upitna'.