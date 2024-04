Zlatko Kumrić ostao nadomak medalje pa iskreno priznao: Ne treniramo za peto mjesto

'Nije ovo bilo s moje strane dobro odrađeno. Ne za dobiti ovakvog borca. On je borac koji meni baš ne paše i to treba rješavati na neki drugi način, a ne ovako i to se vidjelo', pomalo razočarano je ustvrdio Zlatko Kumrić koji je još jednom ostao na korak do odličja na velikom natjecanju, iako je na putu do polufinala ostvario sjajne pobjede.

Kumrić je u drugom kolu svladao svjetskog prvaka iz 2023. Rusa Armana Adamiana, koji je u Areni Zagreb nastupio bez nacionalnih obilježja, kao neutralan sportaš. Splićanin je u četvrtfinalu bio bolji od europskog prvaka iz 2022. Nizozemca Michaela Korrela.

'Rezultatski gledano, suparnike koje sam bio dobio jesu bolje rangirani. Adamian me je pobijedio dosad dvaput, a Korrel jedno sedam-osam puta barem. Pirelli je dobar, čak i klasan borac. Možda to medaljama još ne pokazuje. Evo, sada je osvojio europsku broncu. Koliko god sad ispada da je to bio dobar dan, na kraju njega je što... peto mjesto. Ne treniramo za takvo što, iako ne podcjenjujem. Međutim, činjenica je da treniramo za nešto drugo. Možda je to lijepo ovako sa strane, ali nama ne', iskreno je priznao 30-godišnji Splićanin.

Dobro je otvorio borbu za broncu protiv Pirellija, natjerao ga na prvu opomenu, ali je niži, ali brzi Talijan sredinom borbe uspio povezati dva 'wazarija' i time došao do brončanog odličja.

Europski naslov u ovoj kategoriji osvojio je ruski džudaš Matvej Kanikovskij, koji je u finalu bio bolji od Gruzijca Ilije Sulaanidzea. Gruzijski borac, prvi sa svjetske ljestvice, u polufinalu je pobijedio Zlatka Kumrića. Drugu bnoncu osvojio je Nizozemac Korrel.

Do 90 kg Hrvatsku su predstavljali Lovre Mrković i Josip Bulić. Mrkovića je odmah na startu pobijedio Gruzijac Giorgi Jabniašvili, a Bulića je, nakon pobjede nad Norvežaninom Korneliusom Eilertsenom, zaustavio azerbajdžanski džudaš Eljan Hađijev, koji je kasnije došao i do finala.

U ženskoj konkurenciji samo je Karla Prodan u kategoriji do 78 kg uspjela doći do pobjede, svladavši u prvom kolu Talijanku Giorgiju Stangherlin, da bi potom izgubila od Nizozemke Guusje Steenhuis.

U istoj kategoriji je Petrunjelu Pavić već na prvom koraku zaustavila Britanka Emma Reid.

Helenu Vuković je u kategoriji preko 78 kg pobijedila bosansko-hercegovačka džudašica Larisa Cerić.

U subotu je u Areni Zagreb podijeljeno pet kompleta medalja, a osim Rusa Kanikovskija, zlatne medalje su osvojili Francuskinja Audrey Tcheumeo u kategoriji do 78 kg, Izraelka Raz Hershko preko 78 kg, Azerbajdžanac Eljan Hađijev do 90 kg te Rus Inal Tasojev preko 100 kg.

U nedjelju će se u Areni Zagreb za odličja boriti mješovite ekipe, a natjecanje započinje u 10.30 sati. Hrvatska će u prvom meču za suparnika imati reprezentacije Nizozemske.