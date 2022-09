Zlatko Dalić nije mogao suzdržati emocije: Nema većeg ponosa od toga, i da, to je bila prava Hrvatska!

Hrvatski nogometni reprezentativci pobijedili su Austriju u Beču s 3:1 u posljednjem, šestom kolu skupine 1 elitne Lige nacija, čime su ostali na prvom mjestu ljestvice te osigurali odlazak na Final Four ovog natjecanja, a svoje viđenje dvoboja dao je izbornik Zlatko Dalić

'Bila je ova utakmica teža od svih očekivanja. Nakon brza dva pogotka dogodila se velika borba. Austrijanci su nam stvarali dosta problema, ali igrači su uložili maksimalnu energiju i trud. I svaka im čast na tome, kao i na čak 25.000 naših navijača koji su nas ovdje pratili. Nema većeg ponosa od toga. Dansku nismo ni spominjali, ni njihovo vodstvo. Bilo je važno da se mi drugačije postavimo. Spustili smo loptu, uspostavili kontrolu, počeli smo stvarati prigode, opustili se i to je bila prava Hrvatska', rekao je Dalić te se dotaknuo ozljede Marcela Brozovića.

'Izgleda da je zadnja loža istegnuta. To je sigurno tri do četiri tjedna mirovanja, ali za Svjetsko prvenstvo će biti sve u redu', optimistično je rekao Dalić te pohvalio veliki broj kvalitetnih igrača na koje može računati u ovom trenutku.

'Imamo široki izbor igrača, puno podjednakih igrača te je to velika stvar u ovom trenutku. Stvarno detalji odlučuju o tome tko će igrati. Ovisi i tko nam je suparnik. Ali, dečki igraju sjajno i kada imaš takvu momčad, u kojoj svi jednako dišu, onda je to dobro. Da, ta Liga nacija mi je bila frustrirajuća dosad. Sve kritike koje sam dobio i mi kao momčad bilo je vezano za Ligu nacija i prijašnje utakmice protiv Francuske, Engleske, Španjolske i Portugala. Evo, sada smo se vratiti i sretan sam. No, nema euforije, kao što nema ni tragedije. Te dvije stvari ionako uvijek vode u krivom smjeru. Idemo se sada spremiti za Svjetsko prvenstvo', završio je izbornik Dalić.