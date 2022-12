Zlatko Dalić još nikad nije ovako komplimentirao jednom igraču: Tek sad smo sami sebi napravili problem

Nakon pobjede nad Brazilom i plasmana u polufinale SP-a, izbornik Zlatku Daliću san baš i nije išao na oči. Naravno, takav rezultat ogromna je stvar, bez obzira na to što je još i veći doživio prije četiri godine u Rusiji. A osim što mu sreća nije dala 'mira', već je počeo razmišljati i kako nadmudriti Argentinu u utorak

'Nisam mogao spavati baš cijelu noć od adrenalina i svega što se događalo. Lijepo je doći među četiri na svijetu te to ponoviti nakon četiri godine. Mislim da s pravom možemo biti veseli i sretni, ali i odmah krenuti s pripremama za Argentinu', rekao je Zlatko Dalić u razgovoru s Markom Šapitom za HTV.

Postavlja se jedno pitanje nakon novog podviga i preokreta Vatrenih - Kako?

'Kako? Sve kao i dosad. Polako, smireno i skromno. Apsolvirali smo Brazil i spremamo Argentinu. Moramo biti mirni, ne smijemo se sad previše veseliti i upasti u neku euforiju, to stalno ponavljam jer tak sad nismo nigdje. Ni tamo, ni vamo. Da smo ispali među osam, to bi preboljeli, ili u grupi, ali tek sad smo sami sebi napravili problem. Nismo ni tamo ni vamo. Moramo se smiriti i pripremiti, znam da oni nas čekaju od prošlog SP-a, ali ne smijemo pokleknuti. Mislim da smo i mentalno spremni za najveće domete. Možda nismo očekivali da ćemo to tako uspjeti sve skupa posložiti i izgurati i idemo korak po korak'.