Zlatan Ibrahimović svojim je izjavama digao Italiju na noge; izvrijeđao je Milan i objavio za koji bi klub želio zaigrati

Krajem ove godine Zlatan Ibrahimović (38) će biti slobodan igrač. Završava mu dvogodišnji ugovor s MLS momčadi Los Angeles Galaxy, a karizmatični je švedski napadač otkrio kako bi se već ove zime želio vratiti u Serie A

'Imam 38 godina, ali i dalje imam entuzijazam djeteta, imam istu želju za pobjedama. To je za mene sve. Italija mi je drugi dom i spreman sam saslušati sve ponude. Ali, želja mi je boriti se za sam vrh', rekao je Zlatan Ibrahimović u razgovori za talijanske medije i nastavio:

'Ako se vratim, volio bih se boriti za scudetto, ne bih da me potpišu samo zato što sam Ibrahimović. I dalje mogu napraviti razliku na terenu. Nisam životinja iz zoološkog vrta da me postave kako bi me ljudi gledali. Mogao bih i dalje zabijati 20 golova u Seriji A.'