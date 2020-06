Zinedine Zidane ovime šokirao brojne fanove; ovako nešto baš nitko nije očekivao nakon svega što je napravio s Real Madridom

Zinedine Zidane rekao je kako ne planira 20 godina biti trener jer ga trenerski posao umara i tako podigao veliku prašinu

Ipak, izgleda da ga nećemo dugo gledati u ulozi trenera. Izjavom uoči pobjede nad Espanyolom od 1:0 da ne planira dugo ostati u ovom poslu Zidane je šokirao cijeli nogometni svijet.



'Neću biti trener 20 godina. Umirovit ću se prije toga. Ja sam nesvakidašnji trener i svašta se može dogoditi. Ne planiram ništa. Idem iz dana u dan, a koliko dugo, stvarno ne znam', rekao je Zidane pa pojasnio:



'U svojoj glavi sam uvijek bio igrač. Igrao sam 18, 19 godina i kada su me nakon toga ljudi pitali hoću li biti trener, rekao sam da neću. Na kraju sam ipak pristao biti trener, ali to me strašno umara. Sigurno neću to raditi 20 godina', otkrio je Zidane koji s Realom trenutno pokušava osvojiti La Ligu u kojoj ima dva boda više od druge Barcelone.