Zbog Yussufa Poulsena i VAR-a Danska propustila priliku za pobjedu

Danska i Australija odigrale su utakmicu drugog kola skupine C. Danska nije opravdala ulogu favorita i protiv borbene Australije došla je do samo jednog boda...

Danska i Australija u Samari su u 14 sati počeli utakmicu 2. kola skupine C. Danska je bolje otvorila utakmicu i dominirala ranim minutama. Njihova inicijativa se isplatila u sedmoj minuti, kada je Nicolai Joergensen primio loptu u australskom kaznenom prostoru, privukao na sebe dva protivnička igrača i trzajem stopala podvalio loptu slobodnom Christianu Eriksenu. Najbolji danski igrač je pucao iz prve i osigurao svojoj momčadi rano vodstvo. Nakon prvih desetak minuta Australija je polako uspostavila ravnotežu na terenu i počela prijetiti Schmeichelovom golu. VAR je još jednom odigrao klučnu ulogu na nekoj od utakmica Svjetskog prvenstva u Rusiji. Matthew Leckie je pucao glavom, na prvu je izgledalo kako su Danci blokirali njegov udarac i igra se nastavila. No australski prosvjedi su uvjerili suca da konzultira VAR. Na snimci se vidjelo da je Yussuf Poulsen rukom zaustavio Leckiejev udarac, a dosuđeni jedanaesterac je realizirao Mile Jedinak. U drugih 45 minuta smo vidjeli daleko manje prilika, pa se rezultat do kraja nije mijenjao.

Danska sada ima 4 boda, slijedi Francuska sa 3, Australija ima 1 bod, a Peru je bez bodova. U drugom susretu C skupine u 17 sati u Jekaterinburgu sastaju se Francuska i Peru.

DANSKA - AUSTRALIJA 1-1

DANSKA: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen, Schöne, Eriksen, Delaney, Poulsen (Braithwaite, 59), N. Joergensen (Cornelius, 68), Sisto.

AUSTRALIJA: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogić (Irvine, 82), Kruse (Arzani, 68), Nabbout (Jurić, 75).

STRIJELCI: 1-0 Christian Eriksen (7), 1-1 Mile Jedinak (38-pen).

SUDAC: Antonio Mateu Lahoz (Špa)

STADION: Cosmos Arena

GLEDATELJA: 40.000