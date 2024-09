Zbog njega su se zakačili Demoni i Tramezzani, a sada priznaje: Kriv sam

On je već u 15. minuti dobio žuti karton te su navijači Istre, Demoni, tražili od trenera Paola Tramezzanija da ga izvadi iz igre jer je bio vrlo nervozan.

Njegovi suigrači su uspjeli do kraja susreta s igračem manje održati rezultat 0:0, no nakon utakmice došlo je do neugodnih scena između trenera i navijača.