Dinamo na Maksimiru protiv Astane otvara novu europsku sezonu! Izašli sastavi

'U ono vrijeme smo dobili dvije utakmice, nismo primili pogodak, ali koliko me sjećanje služi bile su to dvije tvrde utakmice. Astana je bila nezgodan protivnik. Sada bi bilo dobro da Dinamo već u Zagrebu stekne prednost, da dođe do pobjede. Jer, znate, dugo je putovanje u Kazahstan, teren je umjetna trava. Nije tamo lako igrati. Eto, reprezentacija je tamo prije nekog vremena igrala protiv Kazahstana, bilo nam je jako teško prilagoditi se na put i razliku u vremenu, pa i na taj teren. Kad smo prije pet godina tamo bili s Nenadom Bjelicom dobro smo se prilagodili', komentirao je bivši Dinamov igrač Petar Stojanović