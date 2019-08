Zaista odličan derbi na Rujevici; i Rijeka i Osijek mogu žaliti za tri boda

U zadnjoj utakmici petog kola Hrvatski Telekom Prve lige na Rujevici su Rijeka i Osijek odigrali 1:1

Zasluženo izjednačenje, a u samoj završnici moglo je doći do potpunog preokreta, ali je Prskalo možda postao prvo ime susreta kada je zaustavio prilike Silve i Bočkaja.

No to nije bilo sve, jer je u trećoj minuti sudačke nadoknade Rijeka mogla do sva tri boda. Prvo je Čolak plasirao je loptu u llijevi kut, a Ivušić fantastičnom obranio spasio Osječane! No, lopta je opet došla do riječkih nogometaša, Kvržić je uputio pravu 'bombu' s petnaestak metara i pogodio spoj vratnice i grede. Luda završnica...