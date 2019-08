Hajduk napokon pronašao pobjedničku formulu za Goricu; Jairo briljirao, a kakav je tek gol zabio Juranović

U prvoj nedjeljnoj utakmici Hrvatski Telekom Prve lige na Poljudu je Hajduk zasluženo svladao Goricu 3:0

Ipak, trener Burić pronašao je pobjedničku formulu i Hajduk je četvrtim ligaškim trijumfom došao do bod zaostatka za 'modrima'.

Do prve prave prilike došao je Hajduk. U desetoj minuti Jairo je probio lijevu stranu, pronašao Edokua, ali je Kahlina zaustavio njegov pokušaj iz blizine.



Samo pet minuta kasnije mogla je do pogotka Gorica. Bio je to nesporazum Hamze i vratara Ljubića kod vraćanja lopte, no Dvorneković taj poklon nije iskoristio.