Zadar opet dio velike svjetske humanitarne priče; sva su mjesta već rasprodana, a samo prošle godine u 195 zemalja trčalo je više od milijun ljudi

Wings for Life World Run je jedinstvena, humanitarna utrka koja se nakon dvije godine ponovno vraća u Zadar, a osim sudjelovanja na službenoj lokaciji, moguće je sudjelovati i uz aplikaciju.

Ove nedjelje, 8. svibnja, Wings for Life World Run utrka napokon se vraća u Zadar, sa startom na Liburnskoj obali! Pet tisuća natjecatelja zajedno će jurnuti točno u 13 sati prema boljoj budućnosti, ujedinjeni u zajedničkom cilju, učiniti ozljede leđne moždine izlječivima. Nema sumnje, riječ je o jednoj od omiljenih trkačkih manifestacija u našoj zemlji za koju su se startna mjesta rano rasprodala i ovaj put, ali sudjelovanje je i dalje moguće uz aplikaciju, na bilo kojoj lokaciji.

2014. godine započela je posebna sportska priča zvana Wings for Life World Run. Utrka jedinstvenog formata u kojoj cilj dostiže sudionika postavila je ispred sebe jasan zadatak, učiniti ozljede leđne moždine izlječivima. Brzo je privukla stotine tisuće sudionika, a to dokazuju i brojke. Samo na prošlogodišnjoj utrci sudjelovalo je nevjerojatnih 184.236 sudionika, iz čak 195 različitih zemalja, a sveukupno je od svojih početaka, privukla čak više od milijun sudionika. Prošlogodišnjim je uspjehom Wings for Life World Run utrka oborila sve rekorde i postala najveća utrka na svijetu. Samo Olimpijske igre mogu reći da imaju sudionika iz više zemalja od Wings for Life World Run utrke!

Priliku za sudjelovanje na globalnoj, jedinstvenoj utrci imaju i sudionici u Hrvatskoj koji su se ove godine mogli prijaviti na utrku u Zadru ili pak sudjelovati na utrci uz aplikaciju koja je ažurirana, nudi mnoštvo sadržaja i povezuje tisuće ljudi diljem svijeta u plemenitom cilju.

U svom devetom izdanju, nastavlja se najvažnija utrka za pomoć onima s ozljedama leđne moždine. Tako 100% svih prikupljenih startnina i donacija odlazi izravno neprofitnoj Wings for Life zakladi koja se bavi kliničkim istraživanjima za pronalazak lijeka koji će učiniti ozljede leđne moždine u budućnosti izlječivima. Wings for Life zakladu osnovali su Heinz Kinigadner i Dietrich Mateschitz te postavili jasne ciljeve. Otkrića doktora Sama Davida iz 1981. godine i doktora Martina Schwaba iz početka devedesetih pokazala su da živčane stanice u leđnoj moždini imaju sposobnost regeneracije, pod uvjetom da dobiju pomoć specifičnim tretmanima, na čemu je nastao temelj Wings for Life zaklade.

'Nije pitanje hoće li biti pronađen lijek za ozljede leđne moždine, nego kada će se to dogoditi', uvjerena je Anita Gerhardter, direktorica zaklade Wings for Life.

U svijetu je oko tri milijuna ljudi u invalidskim kolicima, godišnje se događa oko 130 000 novih ozljeda, a Zaklada financira čak 259 različitih projekata zahvaljujućim svim sudionicima utrke čiji je broj svake godine sve veći.

Zbog formata utrke u kojoj presretačko vozilo lovi sudionike, jedno je sigurno – ovu utrku završit će baš svatko tko sudjeluje u njoj. To znači da se na utrku mogu prijaviti profesionalci, maratonci, amateri, šetači i osobe u invalidskim kolicima.

Iako je zadarska utrka rasprodana, prijave za utrku uz aplikaciju još uvijek su otvorene. Wings for Life World Run aplikacija puno je više od običnog pomagala za vođenje pretrčanih kilometara. Riječ je o zabavnoj aplikaciji koja osigurava jedinstveni trkački doživljaj, a dvojac koji predvodi trkači spektakl putem aplikacije učinit će nedjeljnu aktivnost još zanimljivijom. Mario Petreković i Boris Mirković bit će sa sudionicima utrke uz aplikaciju u Hrvatskoj te će ih putem slušalica informirati, obavještavati i motivirati!

Wings for Life World Run ima jasnu misiju, za koju čvrsto vjerujemo da će u budućnosti omogućiti da s nama trče oni koji to danas još uvijek ne mogu!

Prijave za utrku uz aplikaciju moguće su do nedjelje, 8. svibnja u 13 sati, a izvršiti ih je potrebno putem službene Wings for Life World Run stranice.