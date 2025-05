Xavijev idol i jedan od najvećih se prisjetio dvojice Hrvata: 'Ne smijem ga previše hvaliti'

Međutim, kad bi Le God, kako su ga zvali, primio loptu, nogomet je postajao puno više od same igre. Bio je idol Xaviju Hernandezu, odbijao je brojne ponude velikana i ostao je vjeran Svecima, a nikome nije jasno kako i zašto je odigrao svega osam utakmica za Englesku. Ikona nogometa devedesetih gostovala je u podcastu Ofenzive , a u jednom dijelu velikog razgovora, veliki Matt je pričao o Hrvatima u Premier ligi.

'Sjećam se hrvatskih igrača, ali od njih nekoliko, onaj koji mi se najviše urezao u pamćenje je bio definitivno Slaven Bilić. Znate, kada igrate poziciju na kojoj sam igrao ja, želite biti bolji od najboljih braniča. Tako sam i ja htio nadmudriti Slavena jer je on bio jedan izuzetno dobar nogometaš i uvijek sam volio igrati protiv njega', rekao je Le Tissier i dodao:

'Što se igrača nakon moje karijere tiče, sjećam se Nike Kranjčara. On je bio sjajan igrač i igrao je za top klub kao što je Tottenham. Harry Redknapp ga je jako volio i vodio ga je sa sobom po klubovima koje je on trenirao i mislim da je to dokaz njegove kvalitete. Naravno, ne smijem ga baš previše hvaliti jer ipak je igrao i za Portsmouth koji je najveći rival mog Southamptona.'