Vraća se Liga prvaka! Pogledajte opsežnu analizu osmine finala!

Ovog kolovoza neće biti dosadno - osim Europske lige vraća se i Liga prvaka! U petak u 21h očekuju nas dva vrlo zanimljiva uzvrata osmine finala: Juventus - Lyon te Manchester City - Real Madrid.

Oba susreta pratiti će se sa velikim zanimanjem. Može li Juventus preokrenuti rezultatski manjak i proći dalje u četvrtinu finala? Hoće li Manchester City zadržati prednost te na domaćem terenu poraziti veliki Real? Opsežnu analizu donosi vam SuperSport.

Juventus - Lyon

Talijanski klubovi jako drže do Scudetta i osvajanje naslova prvaka im je važnije od ičega. Juventus praktički cijelo desetljeće ima monopol na titulu prvaka Italije, to mu je postalo nešto pod normalno i sada traži iskorak u Europi. 22. svibnja 1996. godine zadnji put osvojio je titulu prvaka Europe kada je u Rimu na Olimpicu boljim izvođenjem jedanaesteraca slavio protiv Ajaxa. U 120 minuta bilo je 1:1, Juve je poveo golom Fabrizija Ravanellija, ali Jari Litmanen vratio je Ajax u utakmicu. U raspucavanju s 11 metara Edgar Davids i Sonny Silooy nisu bili precizni i Juventus je došao do svoje druge titule europskog prvaka u povijesti.

Nakon devetog uzastopnog naslova prvaka Italije, Juventus se može u potpunosti posvetiti onom za što je ova momčad i slagana, borbu za naslov prvaka Europe. Na putu mu stoji Lyon, momčad koja je u ovosezonsko izdanje Lige prvaka ušla kao trećeplasirana u francuskom prvenstvu, ali dosta neugodna momčad koja je fizički moćna i ima brzinu u napadu s kojom mnogima može stvoriti probleme. Pokazao je to uostalom i prvi susret u Lyonu gdje je Juventus poražen 1:0. Sarrijeva momčad nije pronalazila pravo rješenje kako se u potpunosti nametnuti i otključati obranu i ne čudi što se nakon tog susreta suočila s brojnim kritikama.

Centaršutevi Houssema Aouara sijali su paniku pa je tako nakon jednog Lyon i poveo. Igrala se 31. minuta kada je na ubačenu loptu u peterac dobro reagirao Lucas Tousart i doveo Lyon u vodstvo. Juventus je do kraja susreta pokušavao doći barem do tog gola u gostima koji može biti važan, ali nije uspio i sada ima dosta neugodnu zadaću. Koliko je Lyon čvrsta i nezgodna momčad, saznao je prije nekoliko dana i PSG u finalu Liga kupa gdje ga nije uspio slomiti i slavio je tek boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Ono što je ipak prednost Juventusa u cijeloj priči je činjenica da je Stara dama u natjecateljskom ritmu za razliku od Lyona. Juventus je odradio završnicu prvenstva, iza sebe ima 14 utakmica u zadnja dva mjeseca, a Lyon u zadnjih pet mjeseci samo jednu. Francuzi nisu nastavili sezonu kao jedni od rijetkih u Europi, Lyon je zbog toga definitivno svježiji, ali u sportu je važnije biti u natjecateljskom ritmu jer se ipak kroz utakmice podiže forma. To je ono što Francuzima nedostaje i gdje leži Juventusova prednost.

Iza Talijana je stvarno naporan ritam, igrali su puno utakmica u kratko vrijeme i zato je Maurizio Sarri u zadnjem prvenstvenom kolu u Torinu protiv Rome na travnjak poslao kombiniranu momčad s dosta mladih igrača, a malo prvotimaca. Htio je poštedjeti Ronalda i društvo, one najkorištenije igrače kojima najviše treba odmor što nije najbolje sjelo dijelu talijanske javnosti. Međutim talijanski stručnjak povukao je logičan potez, odmorio je igrače, nije riskirao ozljedu u utakmici koja nema baš nikakav značaj i sve će biti brzo zaboravljeno ako Juventus prođe u četvrtfinale i izbori kartu za Lisabon.

U Lyonu će napraviti sve da dođu do rezultata koji bi rastužio Talijane, imaju solidan rezultat i već s jednim golom stavljaju Juventus u velike probleme. A svi znamo koliko su Depay, Aouar, Dembele, Cornet i ostali opasni. Niti međusobna povijest u europskim kupovima ne ide baš u prilog Juventusu koji je doduše četiri puta u šest dosadašnjih dvoboja bio bolji, ali nikada nije slavio s više od gola razlike te je samo dva puta u tih šest susreta ostao čiste mreže.