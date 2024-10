Vjerojatno ste i zaboravili da je u Dinamu, a sada je zabio za Modre na turniru u Engleskoj

Nakon početnog poraza od Nottingham Foresta u rujnu (0:3), Dinamo je sada izborio bod u dvoboju protiv Wolverhamptona, odigravši 3:3.

Za Dinamo su zabili Andrić (20'), Majić (36') i sad već zaboravljeni Luka Menalo (86'), dok je Wolverhampton u posljednjim trenucima utakmice, točnije u drugoj minuti sudačke nadoknade, izjednačio preko Reynoldsa.

Gdje je nestao Menalo?

Luka Menalo ima ugovor s Dinamom do 2026. godine, no 28-godišnji napadač već dulje nije u prvom planu – nakon što ga nije uvažavao Sergej Jakirović, izgleda da ni novi trener Nenad Bjelica nema posebne planove za njega. Menalo je prošle sezone bio na posudbi u slovenskom Celju, gdje je sudjelovao u osvajanju naslova prvaka, ali ta je priča završila neslavno. Posudba je trebala trajati do siječnja, no u rujnu je napustio klub nakon što ga je trener Albert Riera javno izvrijeđao pred cijelom momčadi.