Više nema dileme: Juventusov direktor potvrdio kako Mandžukić odlazi!

Bivši hrvatski reprezentativac, Mario Mandžukić, nakon što je četiri sezone nosio dres Juventusa, u svojoj petoj u torinskom klubu baš i nije uživao, te će vrlo brzo promijeniti sredinu

Jer kada je dolazio Cristiano Ronaldo upitno je bilo hoće li se Mandžukić naigrati. No, trener Allegri dao mu je priliku, koju je Mandžukić iskoristio i uz Ronalda odigrao 25 utakmica te zabio devet golova.

Odbijao je ponude iz Kine, SAD-a, Katara.

Sportski direktor Juventusa Fabio Paratici potvrdio je ove srijede da je razgovarao s Mandžukićem te da će mu izaći maksimalno ususret ako se tijekom zimskog prijelaznog roka otvori mogućnost prelaska u novi klub.

Već duže vrijeme se šuška kako bi Manchester United trebao biti 'taj'.

'Razgovaramo s Mandžukićem i vidjet ćemo što će se dogoditi u siječnju.

U intervjuu za Sky Sport Italia, Paratici je rekao:

'Mi procjenjujemo, on također procjenjuje. Treba nam maksimalna smirenost, on je sjajan igrač. Posljednjih godina bio je 'dodatna vrijednost', moramo mu zahvaliti na adekvatan način. Ako on smatra da je prikladno otići, udovoljit ćemo mu, u protivnom će razmotriti druga rješenja'.

Mandžukić je već ovog ljeta bio na korak od prelaska u Manchester United, no čekao se zadnji trenutak, ali na kraju se strane nisu uspjele dogovoriti. Jer bilo je natezanja oko odštete, pošto je Juventus tražio deset milijuna eura.