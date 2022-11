[VIDEO] Zlatko Dalić prije odlaska u Katar javno priznao da je u jednom trenutku bio spreman napustiti reprezentaciju: Tako sam odlučio...

U talk-showu HRT-a 'U svom filmu' urednice i voditeljice Tončice Čeljuske gostovao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Emisija je snimljena uoči odlaska u Katar i početka Svjetskog nogometnog prvenstva na kojem Hrvatska brani srebro iz Rusije

'Mi smo letvicu podigli jako visoko, drugo mjesto na svijetu sjajan je rezultat. Kakav jesmo narod, ništa ispod finala nećemo priznati. Međutim, moramo biti realni i objektivni i shvatiti da sigurno 10 reprezentacija u svijetu ima isto takva očekivanja - hoće biti prvak svijeta s realnom podlogom. Vjerujem u reprezentaciju i vjerujem u svoj rad te da možemo i ove godine nešto napraviti. Potrudit ćemo se da tako i bude. Znamo da vrijedimo i možemo. Nogomet je takav. Nekad igraš dobro, nemaš sreće pa se neke stvari poklope da nisu kako bi ti htio. Hrvatska vrijedi, ima svoju kvalitetu i mi to možemo napraviti. Trebat će puno sreće', rekao je Dalić za HRT.

Prije godinu dana Hrvatska je pobjedom protiv Rusije na Poljudu osigurala plasman u Katar. Dalić je tada na kraju zaplakao.

'Nije bilo lijepo što sam plakao poslije te utakmice, ali nije me sram jer su tada sve moje emocije, strah, pritisak i sreća izašli iz mene. Hrvatska ima cilj, a to je plasman na velika natjecanja i to je to. Mi smo to u Splitu ostvarili. Obično dobro kontroliram emocije, tada nisam mogao. Nije me sram. Pokazao sam koliko mi to sve skupa znači i koliko ja to obožavam i volim i da je ovaj posao za mene nešto najljepše na svijetu.