[VIDEO] Hrvatske skijašice vratile su se iz Pekinga, a nakon svega se oglasio i Ivica Kostelić: Nedostajao je taj olimpijski duh...

Prve hrvatske olimpijke Leona Popović, Zrinka Ljutić i Andrea Komšić vratile su se iz Pekinga sa Zimskih olimpijskih igara. Ljutić i Popović su zadovoljne svojim rezultatima ostvarenim u slalomu, a Komšić je žao što zbog zdravstvenih tegoba nije mogla dati sve od sebe i pokazati koliko se pripremala za ZOI...

Andrea Komšić na žalost nije nastupila u veleslalomu zbog zdravstvenih razloga.

'Sreća me nije pomazila zdravstveno, do dana utrke je sve bilo dobro, imala sam samopouzdanja, ali prije same utrke leđa su mi se ukočila, morali su mi pomoći da se spustim niz stazu, probali smo s tabletama, ali bezuspješno. Sljedeći dan smo imali odmor i priliku da se popravimo za slalom, ali ni to nije bilo dovoljno. Na zagrijavanju su bile suze, ali rekla sam da ću startati pod bilo koju cijenu. I startala sam i znam da mi je falilo par zavoja, ali nije išlo', opisala je Komšić što joj se događalo u Pekingu: