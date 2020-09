[VIDEO, FOTO] Trener Zoran Mamić najavio utakmicu u kojoj je Dinamo apsolutni favorit, ali dotakao se i novog fantastičnog transfera

GNK Dinamo će prolaz u skupine Europa lige tražiti u ogledu s estonskom Florom iz Tallina. Utakmica play-offa igra se u četvrtak na stadionu Maksimir s početkom u 19 sati (Arenasport 1 na MAXtv). Susret su najavili trener Zoran Mamić i kapetan Arijan Ademi

Bilo je govora o o transferu Joška Gvardiola u RB Leipzig za 16 milijuna eura uz još razne bonuse i pogodnosti. 'Modri' branič ostat će na posudbi u Dinamu.

'Dinamo je napravio fantastičan posao. Detalje ugovora nije ni potrebno niti ih treba iznositi. Joško ostaje Dinamov igrač do daljnjega. Da li će to biti do siječnja ili do srpnja, to ne znamo. Joško je registriran igrač Dinama i igrat će sutra protiv Flore. Ne zato što bi dobio Dinamo bonus nego što on to zaslužuje. Prijelazni rok još nije konačan. Sigurno će biti novosti, ali kakvih i kada bit ćete na vrijeme obaviješteni.'