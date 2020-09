Legendarni Andrej Panadić jasno dao do znanja što misli o Dinamovim šansama u Europi, a otkrio je i prave razloge lošijih igara 'modrih'

Andrej Panadić s nama je podijelio svoja razmišljanja o Dinamovom novom izazovu u Europi i prokomentirao novo rivalstvo 'modrih' s Osijekom

'Svi oni igraju čvrst, organiziran nogomet i slijede neke moderne trendove. Ferencvaroš je taktički dobro posložen i mislim da njihov trener stvarno dobro radi. Prošli su u skupine Lige prvaka, a to znači da nešto i vrijede. Ne kažem da su bolji od Dinama, ali eto, utakmica je bila takva kakva je bila, Dinamo ju nije odradio kako treba i to je to', kaže Panadić pa dodaje:

Zanimljivo će biti i u HT Prvoj ligi. Osijek se s Nenadom Bjelicom diže dok je dojam da je Dinamo slabiji odlaskom prvenstveno Danija Olma.

'Svi govore samo o Olmu, a nitko ne spominje jednog Kadziora koji je bio izuzetno važan igrač. Nitko ne spominje ni Dinu Perića koji je, dok je igrao, bio jedan od glavnih igrača. Dinamo je izgubio dosta bitnih igrača, a nekima, koji su bili duže ozlijeđeni, treba i neko vrijeme da se vrate u pogon, kao što je recimo slučaj s Brunom Petkovićem', kaže Panadić pa dodaje:

'Nije to ništa neobično. Ne možeš od njega nakon duže pauze odmah tražiti da ide 200 na sat. Mislim, on sigurno ide na 100 posto, ali pitanje je koliko on može izdržati. Sjećam se svojeg iskustva nakon ozljede, to je kao da te netko s Marsa baci na teren. Izgubljen si u vremenu i prostoru i treba ti neko vrijeme da vratiš one automatizme koje si imao prije.'

U svakom slučaju nas čeka napeto prvenstvo.

'Dobro je da se pojavio još jedan klub koji više ulaže. Nema Bjelica čarobni štapić, ali on će si napraviti ekipu kakvu želi što rijetko tko od trenera ima priliku napraviti, a oni koji imaju, imaju i uspjeha. Tu su još uvijek Rijeka, Hajduk koji će se isto podići, vjerujem da će se i Lokomotiva dići, Gorica je dobra... Ima baš dobrih ekipa i nikome neće biti lako se prošetati kroz prvenstvo.'

Koliko će Dinamu, kao branitelju naslova, otežavajuća okolnost u toj obrani titule biti igranje Europske lige ako ju izbori?

'Ma Dinamo ima takav kadar da za HT Prvu ligu ima uvijek igrače koji mogu bez problema odgovoriti zahtjevima domaćeg prvenstva. Na svim pozicijama imaju odlična rješenja. Sad se vraća i Perić i opet ima izbora. Dinamo je Dinamo, kvaliteta je uvijek prisutna', zaključio je Panadić.

Pogledajte još jednom najbolje golove 6. kola HT Prve lige.