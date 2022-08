[VIDEO/FOTO] Razočarani Nenad Bjelica oglasio se nakon novog kiksa njegove momčadi te progovorio o svojoj budućnosti na klupi Osijeka

Osijek je i u 5. kolu SuperSport HNL-a ostao bez pobjede pred svojim navijačima u Gradskom vtru nakon što je s Varaždinom odigrao 2:2

'Preteško zabijamo, prelagano primamo golove... To je takva faza iz koje možemo izaći samo radom i strpljenjem. Ekipa je na terenu bila jako dobra, ne mogu ništa prigovoriti. Bili smo u grču prvih pola sata, nije bilo tako kvalitetno kako znamo igrati. Vidjelo se kad smo bili u vodstvu, kad se opustimo i kad dođe do trunke samopouzdanja, da možemo igrati bolji nogomet. Nažalost nismo uspjeli privesti kraju utakmicu i pobijediti, ali idemo dalje. Pokušati s radom i strpljenjem doći do pobjede', kazao je razočarani trener Osijeka Nenad Bjelica nakon remija 2:2 s Varaždinom.