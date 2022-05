[VIDEO/FOTO] Dinamo srušio Osijek i sve je bliže obrani naslova u HT Prvoj ligi; gosti još u prvom poluvremenu ostali s deset igrača

U posljednjem susretu 34. kola HT Prve lige Dinamo je u Zagrebu svladao Osijek 3:0 te sada ima četiri boda više od Hajduka i blizu je obrane naslova prvaka

Dinamo do obrane naslova može doći u idućem, pretposljednjem kolu, kada gostuje na Šubićevcu. Ukoliko pobijedi Šibenik rezultatski će nevažna postati utakmica zadnjeg kola u Zagrebu između Dinama i Hajduka. Splićani, pak, u 35. kolu igraju na Poljudu protiv Istre 1961.

U priliku je Petković izbacio Oršića koji je 'polomio' polovicu osječke obrane te je lakoćom pogodio suparničku mrežu za Dinamovo vodstvo 1:0. Bio je to Oršićev trinaesti prvenstveni pogodak ove sezone.

Pravih prilika nije bilo, no vremenom je postajalo sve uzbudljivije pred gostujućim vratima. Inače, na samom početku se zatresla domaća mreža, ali je pogodak Miereza poništen zbog igranja rukom. U 18. minuti vrlo dobru šansu je imao Petković, ali je glavom pucao preko vrata, no u 34. minuti je sve ispravio sjajnom asistencijom.

Odmah u sljedećem napadu Osijek je mogao izjednačiti, ali je Mierez glavom pucao pored vrata. Do odmora je odličnu šansu imao Ademi, a onda je u 44. minuti Osijek ostao s desetoricom na travnjaku nakon što je drugi žuti karton dobio Čeberko.

Premda je nakon nekoliko minuta drugog dijela trener Osijeka Nenad Bjelica napravio niz promjena i dao do znanja kako želi do bod(ova) unatoč igraču manje, bilo je samo pitanje vremena kada će Dinamo zabiti novi gol, jer je domaćin ozbiljno napadao. Nakon točno sat vremena igre i to se dogodilo. Oršić i Bočkaj su probili lijevu stranu, a ubačenu loptu Špikić je pospremio u mrežu za 2:0.