[VIDEO/FOTO] Bodovi ostali na Rujevici; Gorica promašivala, a Rijeka to kaznila i u sezonu krenula vrijednom pobjedom

Nogometaši Rijeke otvorili su novu sezonu Prve HNL pobjedom protiv Gorice od 2:0 u susretu igranom na stadionu Rujevica pred 1600 gledatelja. Golove za Rijeku zabili su Robert Murić (19-11 m) i Ivan Lepinjica (54)

Domaćin je poveo u 19. minuti Murićevim golom iz kaznenog udarca. Murić je gurnuo za Mudražiju koji je uspio okrenuti braniča Gorice, no Moro ga je srušio, a sudac Vučković pokazao na bijelu točku. Murić je bio siguran bijele točke.

U 22. minuti gosti su bili korak do izjednačenja, Kristijan Lovrić je pucao iz slobodnjaka, no Labrović je sjajno reagirao. Deset minuta kasnije Gorica ponovo prijeti, no Keita u izglednoj situaciji nije uspio pronaći Dieyea na drugoj vratnici.

Na otvaranju drugog dijela Gorica je nanizala tri prilike. U 49. minuti pucao je Lovrić, ali pored gola. Dvije minute kasnije vidjeli smo novu priliku gostiju. Keita je probio po krilu, poslao povratnu loptu do Mitrovića, ali je njegov udarac Labrović obranio. Gorica nije popuštala i u 52. minuti je Šroler snažno potegnuo sa 18 metara, ali je Labrović sjajno reagirao.

Kada se činilo kako bi gosti mogli izjednačiti, Rijeka je u 54. minuti zabila. Murić je izveo korner, a Lepinjica glavom zabio za 2:0.