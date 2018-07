Vida: Nismo ni svjesni kakvu smo stvar napravili

Hrvatska nogometna reprezentacija u polufinalu je SP-a u nogometu. No, ni ovog puta, baš kao i protiv Danske u osmini finala, nije moglo bez drame. Iako smo, nakon Vidinog gola u 101. minuti već bili sigurni kako je sve gotovo. Jer kada Vida zabija, onda je to onda - to. Međutim, jučer nije bilo tako

Skoro je bio presudan? Nema veze, bitno je da je Hrvatska u polufinalu. Rekao sam, nebitno je tko zabija golove. Najbitnije je da Hrvatska prolazi dalje, pobjeđuje. I da je cijela Hrvatska sretna i ponosna.

U jednom trenutku, kada je Perišićeva lopta prošla po gol crti, jeste li se uplašili za konačni ishod? Nisam se uplašio, jer cijelo vrijeme smo bili u igri. Potom smo preuzeli inicijativu. U prvom poluvrmenu smo imali nekih problema, ali u drugom dijelu smo igrali na njihovij polovici. Možda ne toliko konkretno, ali imali smo posjed i pleli 'mrežu'. Na našu nesreću nije ušla Perišićeva lopta, ali na kraju smo ipak b penalima bolje izvodili penale. U izvođenju penala djelovali ste izuzetno sigurno. Akinefejev vašem udarcu nije mogao ništa?