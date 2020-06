Veselin Vujović pričao je o ljubavi prema Zagrebu i obećavao povratak, a sada priznao da na stolu ima nemoralnu ponudu

Prije nešto više od dva tjedna, Veselin Vujović 'digao je sidro' i preko noći napustio rukometaše Zagreba, pravdajući se privatnim problemom, zbog kojeg sljedećih par mjeseci ne bi mogao biti usredotočen na posao. Sada je otkrio da ima ponudu za izbornički posao.

'Nažalost zbog osobnih razloga i privatnog problema kojeg ne mogu riješiti odsustvom iz Srbije, moram napustiti Zagreb', kazao je Veselin Vujović i nastavio:

'Žao mi je što napuštam Zagreb, ali na dva mjesta ne mogu biti u isto vrijeme. Kada riješim problem koji imam, ukoliko RK PPD Zagreb to bude htio, ja ću se rado vratiti. Zahvaljujem vodstvu kluba na razumijevanju i žao mi je što sam ih doveo u nezahvalnu poziciju ovom svojom odlukom. Nadam se da je igračima rad sa mnom koristio u njihovom napretku. Pratit ću ih svakako i navijati za njih ali i za klub. Meni je Zagreb drugi dom i ukoliko situacije budu dozvoljavale ja sam uvijek spreman za povratak', zaključio je na odlasku Veselin Vujović.

Podsjetimo, Vujović se u RK Zagreb vratio u rujnu 2019. godine, na kojoj je bio i od 2014. do 2016. godine.

Iako ga se povezivalo s Vardarom, sada je Vuković otkrio da na stolu ima i ponudu za izborničku funkciju.

'Imam ponudu da postanem izbornik Saudijske Arabije. Teško je, kažu, tamo raditi i živjeti. Specifična zemlja, specifični zakoni. To bi vjerojatno bila neka kombinacija, da neke akcije koje se trebaju odraditi, odradimo ovdje, u Sloveniji ili u Srbiji, na primjer u 'Kući nogometa'. Odradimo to, deset do petnaest dana, oni odu kući, ja ostanem ovdje. Ako se uspijemo dogovoriti na takav vid suradnje, onda ću postati izbornik Saudijske Arabije. A kao ipak ne dogovorim s njima, čekat ću neku drugu ponudu', otrkio je Vuković u razgovoru ra RTS.rs.