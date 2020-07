Verbalni sukob u Formuli 1; podmuklo ponizio suparnika, a mladi talent odmah stao u obranu momčadskog kolege

Aktualni svjetski prvak u formuli 1 Britanac Lewis Hamilton (Mercedes) krenut će s prve stratne pozicije za Veliku nagradu Mađarske (Arenasport 2,15.10 sati), a uoči utrke dogodio se verbalni sukob u kojem je Max Verstappen odbrusio Georgeu Russellu

NAKLON DO PODA

'Osjećam se zaista jako loše zbog Alexa jer ispada da izgleda kao idiot, a on to apsolutno nije. Red Bull mora to srediti za njega', poručio je Russell nakon što je jedno mjesto završio bolje od Albona.

Verstappen je odmah obranio kolegu i svoju momčad...

'Mislim da George ne zna ništa o našoj ekipi pa je bolje da se usredotoči na svoj bolid i svoje performanse umjesto da priča o nekome drugome.'