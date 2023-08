Velimir Zajec uputio zabrinjavajuće riječi po pitanju uhićenih Bad Blue Boysa

'Činjenica je da sam bio trener u te dvije ekipe. Za mene je Dinamo najdraža i najbolja ekipa, njihov sam navijač i naravno, cijenim Panathinaikos koji me primio kao svoga. Tu sam doživio sjajnu karijeru, tako da mi je ovaj događaj između Grčke i Hrvatske dosta teško pao. Još ne znamo detalje incidenta, ali sigurno da nije dobro što se to desilo. Mislim da naši navijači nisu trebali dolaziti ovdje, nisu trebali ući u te borbe koje su nažalost postale nekakva dominantna verzija u sukobima i susretima navijača. Jako mi je žao radi toga', rekao je Zajec .

Hrvati su strastveni prema nogometu, jesu li Grci još strastveniji?

'Grci su još strastveniji. Oni su južni narod, agresivniji su. Isto se bore za svoj klub kao i naši ljudi, ali imaju taj dodatak 'južnjački'.

Veliki je animozitet unutar same Atene između Olympiakosa, Panathinakosa, AEK-a... Zašto je tako? Jesu li ove borbe koje su se nažalost dogodile između Dinamovih i AEK-ovih navijača, nešto što se u Ateni često događa između njihovih klubova?

'Ti susreti su uvijek teški. Olympiakos i Panathinaikos su najveći suparnici što se tiče Atene. AEK je izuzetno veliki klub, dobro organiziran klub i on isto sudjeluje u svemu tome, tako da su ti susreti uglavnom bez navijača, protivničkih. Sjećam se, u moje vrijeme, igrali smo jednu utakmicu Kupa gdje je Panathinaikos pobijedio Olympiakos sa 4-0. To je bilo na Olimpijskom stadionu, tu je bilo 70.000 ljudi, jedan do drugoga, pola zelenoga, pola crvenoga, nikakva policija, ništa. Mi smo ih dobili, oni su korektno otišli i to je nevjerojatno kako se to promijenilo, kako se nogomet promijenio. Nogomet je postao platforma nekakvog divljaštva i to se treba iskorijeniti jer mi koji volimo nogomet, a voli nas puno, hoćemo gledati nogomet, hoćemo gledati sport i biti navijači'.

Zašto mislite da je došlo do toga, zašto se to promijenilo? U vaše vrijeme je to bio ipak džentlmenski sport. Što se dogodilo?

'Ne znam, to je u zadnje vrijeme nekakva moda, ti navijači su postali glavne figure u klubovima, bez njih se ne može i slažem se da navijači moraju imati svoje mjesto u klubu i bez navijača se ne može igrati nogomet, ali to treba sve biti u nekoj mjeri. Te mjere kod nas u zadnje vrijeme nema'.

AEK-ova reakcija nakon incidenta bila jako snažna, bili su jako agresivni, odlazili sa sastanaka, nisu htjeli komunicirati, tražili su da se Dinamo izbaci iz Lige prvaka. Što mislite, je li Dinamo mogao napraviti više?

'Dinamo je po meni napravio sve, koliko ja znam, ne mogu ulaziti u detalje. Obaviještene su policije, i jedna i druga, i sve ostale policije koje su bile odgovorne za dolazak naših navijača koji nisu trebali dolaziti, koji nisu smjeli po zakonu dolaziti jer su bili kažnjeni od UEFA-e. Tako da ne znamo u čemu je Dinamov problem. AEK ima dosta agresivno vodstvo sa svojim stilom rada. Dobro su organizirani klub, ali imaju taj malo agresivni stil. Teško je reći da se tu radi o nekakvoj grupnoj krivnji, ali u svemu tome Dinamo kao klub je najmanje kriv'.

Iz vašeg iskustva života u Grčkoj, što mislite hoće li ti huligani koji su sada pritvoreni, stradati?



'Bojim se da hoće, da će biti dosta velike sankcije prema njima jer je atmosfera takva. Vidim, i to je normalno, da se država ne petlja u pravosuđe. Mitsotakis i Plenković (premijeri Grčke i Hrvatske) koji su došli imaju dobre namjere. Mislim da se Plenković u svemu tome postavio jako dobro i da će kroz politiku smanjiti te tenzije koje su nastale između dva kluba. Klubovi ne znam koliko funkcioniraju, ne predobro koliko znam, ali to je po meni veća greška AEK-a nego Dinama'.



