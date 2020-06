Veliki preokret u Formuli 1; ovako nešto je prije samo tri mjeseca bilo potpuno nezamislivo, baš nitko nije mogao znati što će biti...

Šangaj bi kasnije ove godine trebao ugostiti VN Kine, a postoji mogućnost da taj milijunski grad bude domaćin čak dvije utrke

Pandemija koronavirusa krenula je iz Kine, sport je stao u cijelom svijetu i nitko o njemu nije previše razmišljao. VN Kine bila je prva odgođena utrka u kalendaru i malo je bilo onih su vjerovali kako će ta zemlja uopće biti u prilici ove sezone ugostiti najbrži oktanski cirkus.

No dogodio se preokret, pandemija se smirila, a Šangaj ne samo da bi trebao ugostiti jednu nego možda čak dvije utrke i to tijekom jesenskih mjeseci. Potvrdio je to direktor šangajskog Ureda za sport Xu Bin: