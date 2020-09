Već dugo netko nije ovako bio ogorčen na nogometne suce kao prvi čovjek Lokomotive Božidar Šikić; ove optužbe zahtijevaju i reakciju

Nogometaši Šibenika u petak su stigli do prve prvenstvene pobjede ove sezone, nakon što su na Šubićevcu svladali Lokomotivu 3:2

'To nema veze ni sa čim... Međutim, čitava priča utakmice na Šubićevcu je smiješna. Zebec je četiri puta zaustavio utakmicu. Tri puta bez veze. A to je opet priča VAR suca Gabrila. Taj čovjek na svakoj utakmici dva-tri puta bez razloga zove glavnog suca. Fran Jović je kažnjen zbog VAR-a s osam utakmica, Gabrilo bi trebao biti kažnjen s 80 utakmica. Treba ga se potjerati za sve vijeke vjekova. Zebec je pak posebna priča. On i njegovo društvo misle preuzeti sudačku organizaciju. Sudačka organizacija je totalno razjedinjena. Sudi tko kako hoće. To više nema veze s nogometom. Treći pogodak koji je priznat Šibeniku nema nikakve veze, čovjeku je prošla lopta ispred noge, dobro se vidi da je cimnuo našeg vratara', rekao je Šikić za Sportske novosti.

Direktor Lokomotive nije stao s oštrim napadima.

'Naši suci nemaju pojma, ponašaju se neodgovorno, ne poštuju jedan drugoga, ne poštuju ništa, suđenje je postalo prestrašno. Selekcija sudaca je katastrofa'.

Za Sportske novosti javio se i šef sudačke organizacije Ante Kulušić, ali on se suzdržao od komentara.

'Izjavu vezanu za suđenje u Šibeniku ne smijem davati. Ne mogu davati izjave poslije svake utakmice kad netko bude ljut na suđenje'.