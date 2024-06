Vatreni koji su našli snage nešto reći: Nestvarno, ali na kraju smo opet mi krivi!

Marin Pongračić bio je kratak i jasan:

'Ovo je jako razočaravajuće, primiti ovakav gol i ispasti iz turnira. Moramo čekati još neke rezultate, ali teško. Želja je bila tu... Zabili smo taj gol, igrali s više rizika, ali na kraju smo dobili taj gol. Gol Talijana nisam vidio, znali samo da nam se ne smije to dogoditi to u zadnjoj sekundi. Ne razumijem kako je bilo tih osam minuta, gdje je on to vidio. U prvoj minuti je bila jedna minuta uz sve te kornere. Nestvarno, ali na kraju smo opet mi krivi. Moramo dati sve u zadnjim sekundama, da se ne primi, ali zabili su fantastičan gol - dodao je', rekao je Pongračić.

Luka Ivanušec trebao je biti jedan od jokera Zlatka Dalića... No, sam je rekao kako je odigrao jako slabo. I toga je svjestan.

'Prazan sam, ne znam što da kažem. Do zadnjih sekunda smo imali sve. Nemam riječi, teško mi je išta reći. Razočarani smo. Što se dogodilo u završnici? Ne znam, nisam vidio sve ispočetka, znam da je opet bilo kroz sredinu pa na lijevu stranu. Čovjek je pogodio nemoguće', rekao je Luka Ivanušec.