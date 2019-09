Vaterpolisti zagrebačke Mladosti uoči nove sezone poručuju: Očekivanja su prilično velika

Piše se nova sportska priča koja nas neće ostaviti ravnodušnima. Dok smo mi uživali u morskim radostima i odmoru, 24 mladića imala su malo drugačiju svakodnevnicu. Vaterpolisti zagrebačke Mladosti posljednjih tjedana u teškom su režimu jednog od najboljih svjetskih kondicijskih trenera, osvajača zlatne olimpijske medalje - Pere Kuterovca.

Ususret novoj sezoni Pero je pred ove kršne mladiće postavio nimalo lagan zadatak. No, složit ćete se, rezultat je sudeći prema muskulaturi igrača izvrstan i oku ugodan.

U 36 dana, svaki je od ovih mladića preplivao 180 kilometara i podigao nevjerojatnih 15 tona utega.

'Cijelo ljeto smo također proveli u jakim treninzima, no radili smo male stanke kako bi igrači uzeli prijeko potreban odmor. Jedan tipičan dan vaterpolista Mladosti počinje s prvim treningom u teretani u 9 sati ujutro koji traje sat i trideset minuta. Nakon toga od 11 do 13 sati je trening u bazenu. Nakon toga je pauza te popodnevni trening od 17 do 19 sati, dva puna sata treninga u bazenu!', otkriva legendarni Pero Kuterovac i dodaje:

'To je šest sati treninga dnevno. Velika je energetska potrošnja kad se bavite ovim sportom. Kako se bude približavalo Prvenstvo i utakmice, intenzitet treninga se smanjuje. Za sada je bitno proći pravu MALU torturu kako bi se izdržao tempo utakmica koje nas očekuju u novoj sezoni!'