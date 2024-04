Vaterpolisti Primorja priredili senzaciju, a na završni turnir ide i Jug

Momčad Igora Hinića je u prvoj utakmici u Ateni poražena sa 14-9, a na Kantridi su sustavno nadoknađivali razliku. Do 14-8, rezultata koji ih je vodio na Final Four, došli su četiri minute prije kraja. Grci su uspjeli smanjiti na 14-9, ali je Kad Te Riele pogodio za 15-9 na 2:52 minute prije kraja. Obrana Riječana je izdržala bez primljenog pogotka te je to ostao konačan rezultat dvoboja.

Fabio Crippa je s tri pogotka predvodio strijelce Primorja, a po dva gola postigli su Kas Te Riele, Luka Babić, Tin Brubnjak, Niko Čubranić i Lovro Paparić.