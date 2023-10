Vaterpolisti Jadrana po prvi put poraženi ove sezone

Aktualni hrvatski prvak dobro se držao do uvodnog dijela treće četvrtine premda je domaćin odmah na startu poveo 2:0. No, Splićani su održavali zaostatak od jednog do dva pogotka do treće dionice kada su posustali u toj jurnjavi za rezultatskim minusom.

Treću četvrtinu FTC je dobio sa 6:2, pobjegao je na 11:6 i time je dvoboj bio riješen. Do kraja je Jadran uspio smanjiti i uljepšati poraz na konačnih 11:13.

Kod Splićana je četiri pogotka postigao Jerko Marinić Kragić. Loren Fatović je dao tri, a Luka Bukić dva. Prvi strijelac domaćeg sastava bio je Adam Nagy s tri pogotka, dok su dva dodali Mandić, Pohl, Di Somma i Varga.

U drugom susretu trećeg kola ove skupine Jadran Herceg Novi je kao domaćin, nakon raspucavanja, pobijedio Crvenu zvezdu 21:20 (2:1, 0:2, 3:3, 3:2; 13:12).

Na ljestvici je prvi FTC s maksimalnih devet bodova. Splitski Jadran ima šest, Jadran Herceg Novi dva, a Crvena zvezda jedan bod.

U idućem, četvrtom kolu, Jadran će ponovno igrati protiv FTC-a, ali u Splitu. Utakmica se igra 31. listopada.

Vaterpolska Liga prvaka, 3. kolo skupine C: