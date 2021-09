Vahid Halilhodžić igrom slučaja spašavao živu glavu, a njegove igrače uhvatila je panika i sakrili su se u hotel: Da, čuli smo pucnjeve u blizini, ali…

Pomalo nevjerojatne slike dolaze iz Gvineje, u kojoj se tijekom vikenda čula pucnjava u središtu glavnog grada Conakryja. Zbog toga je otkazana kvalifikacijska utakmica između Gvineje i Maroka...

Kako se doznaje, upravo su vojnici digli pobunu te putem medija poslali poruku da su raspustili vladu. No pitanje je kako će sve završiti…

Zbog izvanredne situacije utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo odmah je otkazana, a Halilhodžić i igrači našli su skrovište u hotelu u kojem su čekali evakuaciju.

'Cijeli dan čujemo pucnjeve u blizini hotela. Sada čekamo dozvolu da dođemo do zračne luke, trenutačno nikamo ne možemo. Avion nas čeka, no ne smijemo krenuti. A do zračne luke imamo 45 minuta ili jedan sat. Sigurnost nije zajamčena kad se čuju pucnjevi', kazao je Halilhodžić za francuski L'Equipe prije nego su uspjeli pobjeći.

'Iskreno, ne znamo što se vani događa. Smješteni smo nedaleko od predsjedničke palače. Rekao bih da na ulicama nema puno ljudi, ali vidio sam da vojnici trče. Ne znamo ništa… Igrači su nemirni, zabrinuti. Ja sam naviknut, za mene to ne predstavlja takav problem. Ali situacija je pomalo bizarna', dodao je legendarni Vaha koji je u rodnoj Jablanici nedaleko od Mostara i okolici itekako na svojoj koži osjetio kako to izgleda kada se puca sa svih strana.