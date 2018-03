Uvjerljivi Ćorić još jednom oduševio u Indian Wellsu!

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Ćorić igrat će u osmini finala Indian Wellsa, a po prvi puta u karijeri probio se do te faze premijernog turnira Masters 1000 serije u sezoni zahvaljujući još jednom uvjerljivom nastupu i pobjedi 6-1, 6-3 nad 16. tenisačem svijeta, Španjolcem Robertom Bautistom Agutom, do koje je stigao za samo 82 minute igre.

Po sličnom obrascu kako je u prva dva kola pobijedio Amerikanca Donalda Younga i Španjolca Alberta Ramos-Vinolasa, Borna Ćorić se obračunao i sa 13. nositeljem Robertom Bautistom Agutom. Rasplet prva četiri gema u meču, u kojima je Ćorić stigao do dva 'breaka' i osvojio dva svoja servis-gema spasivši pritom tri prilike Španjolca za oduzimanje servisa, odredila su zbivanja u prvom setu. Samo 31 minutu trebao je 21-godišnji Zagrepčanin za osvajanje prve dionice meča, tako što je ostavio 16. tenisača svijeta na jednom gemu, a triput mu je oduzimao servis.

Ništa drugačije nije izgledao ni početak drugog seta. S jednim 'breakom' Ćorić je poveo 3-0. No, u petom gemu je 29-godišnji Španjolac iskoristio nekoliko pogrešaka našeg reprezentativca, između ostalih i promašaj kad je Ćorić mogao povesti 4-1, te je vratio izgubljeno svojim prvim 'breakom' u meču. Već u sljedećem gemu Borna je napravio i peti 'break' u meču za vodstvo 4-2.

Španjolac je ostao uporan, dočekao još jedan gem u kojem je Ćorić više griješio nego pogađao te je svojim drugom 'breakom' podgrijao nadu u mogući preokret. No, Bautista Agut teško je pronalazio put do poena na početnom udarcu. Osvojio ih je samo 17, a Ćorić čak 30. Tako je naš tenisač u osmom gemu drugog seta napravio i šesti 'break' u meču. Više od toga mu nije trebalo. U sljedećem gemu je Ćorić na drugu meč-loptu zabio šesti as te nakon 82 minute igre proslavio pobjedu 6-1, 6-3, kojom je uzvratio Španjolcu za poraz prije dva tjedna u četvrtfinalu turnira u Dubaiju i po prvi put u karijeri probio se u osminu finala turnira Masters 1000 serije u Indian Wellsu.