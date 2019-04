Uporni Splićanin otkrio nam je sve o sportu o kojem Hrvati malo znaju: Prepoznali su ga svi osim nas!

Među najboljim sportašima svijeta u jedrenju na dasci u francuskom gradu Marginaneu, u kojem se održava PWA World Cup, natječu se i dva Hrvata, Riječanin i svjetski prvak Enrico Marotti te Splićanin Luka Mratović. Potonji hrvatski surfer za tportal je podijelio svoje dojmove o sportu o kojem se u Hrvatskoj ne zna puno

'RSX klasa je specifična po tome što svaki surfer ima istu dasku te isto jedro i jedri se od 0 do 40 čvorova s potpuno istom opremom. Fizički je ubitačna jer je dozvoljeno tzv. pumpanje, tako da nema stajanja, a uz to treba cijelo vrijeme razmišljati o taktici i kako proći kroz polje. Kako bih vam dočarao o čemu se radi, reći ću vam kako je to slično situaciji da u isto vrijeme veslate i pri tome još igrate šah.'

Nove Olimpijske igre na rasporedu su 2020. u Tokiju, a poznato je kako svatko od vas mora ispuniti normu. Kako vam ide po tom pitanju?

'Olimpijsku normu je uvijek teško ispuniti, a ovaj put mi se to čini najteže do sada jer imamo samo 25 mjesta, s time da će neka mjesta otići na druge kontinente koji su rezultatski lošiji od Europe. Na zadnjim regatama se stalno vrtim na toj granici norme, tako da će i sreća igrati veliku ulogu. Na sljedećem Svjetskom prvenstvu, koje će se održati na najvećem talijanskom jezeru u Italiji kod mjesta Lago di Garda, nadam se kako ću uspjeti ostvariti plasman na Olimpijske igre. Eto, poželite mi sreću jer će mi itekako trebati, ha, ha.'

Osim u klasi RSX, poznato je kako nastupate i na PWA touru. O čemu je riječ?

'PWA je profesionalni tour u klasi slalom te foil. Tu tek ulazim polako i ne mogu se skroz posvetiti tome jer mi je i dalje Olimpijska klasa na prvom mjestu. Uglavnom, riječ je o utrci profesionalaca jer svi vozači voze za određeni brend te koriste opremu koju su na neki način oni sami doveli do savršenstva. To je trka konstruktora opreme, isto koliko i vozača. Slalom je najbrža disciplina u kojoj vozači voze jako blizu jedni drugih brzinama oko 70 km/h. To je tako dobar osjećaj kad svi dolaze s tom brzinom na okret. Ludilo! Foil je nova disciplina gdje se leti poviše mora i postižu velike brzine na slabijem vjetru. To mi je trenutno najdraže i Hrvatska ima idealne uvjete za to jer ne treba puno vitra.'

Kako biste mogli ukratko usporediti natjecanje RSX s PWA tourom?

'To se ne može uspoređivati. Mislim da mi pomaže što vozim i jedno i drugo jer se često neke situacije iz slaloma ili foila mogu primijeniti u RSX-u i obratno.'

Koliko ukupno sufera iz cijelog svijeta nastupa na oba ova natjecanja?

'U PWA je ograničeno na 64 surfera, a u RSX-u na 120 surfera. Ali važno je znati kako su svi prijavljeni najbolji na svijetu, tako da broj prijavljenih nije previše bitan. Na svakoj većoj regati to je zapravo borba protiv ostatka svijeta!'