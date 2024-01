Unatoč četiri poraza i samo jednoj pobjedi, hrvatske vaterpolistice mogu na SP

Jedno od ta tri mjesta ugrabila je Grčka koja se plasirala u polufinale pobjedom protiv Francuske 15:7. Preostale dvije reprezentacije će biti one najbolje plasirane od petog do osmog mjesta. Kako je među njima i Mađarska, moguće je da će za plasman na Svjetsko prvenstvo biti dovoljno osvojiti sedmo mjesto. No, pobjeda nad Francuskinjama jamči hrvatskim vaterpolisticama ostvarenje rezultata kakav još nisu postigle, jer bi im to bio prvi plasman na svjetsku smotru.

Grkinje će u polufinalu igrati protiv aktualnih svjetskih doprvakinja, reprezentacije Španjolske, dok će se u drugom polufinalu boriti Nizozemska i Italija. Nizozemke su s 25:6 nadigrale Britanke, a Talijanke s 12:11 bile bolje od Mađarica u četvrtfinalu.

Svi polufinalni mečevi, kao i oni za plasmane od 5. do 8. mjesta, odnosno od 9. do 12. mjesta, na rasporedu su u četvrtak, nakon dana odmora.

Hrvatska će protiv Francuske igrati od 16 sati. Polufinalni obračun Španjolske i Grčke je na rasporedu od 19 sati, dok će se Nizozemke i Talijanke za finale boriti od 20.30 sati.