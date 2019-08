U Zadar stiže igrač koji je u NBA ligi upisao triple-double učinak; sprema se nešto veliko

Nekoliko dana prije početka priprema za KK Zadar potpisao je igrač s NBA iskustvom Tony Wroten, jedno od zvučnijih pojačanja koja su stigla na jug Hrvatske u posljendjih 20-ak godina

Kako doznaje košarkaši portal Basketball.hr 26-godišnji američki razigravač Tony Wroten potpisao je ugovor za KK Zadar na godinu dana. Obzirom da je riječ bivšem NBA igraču, koji je na draftu 2012. godine izabran u prvoj rundi kao 25. pick od strane Memphis Grizzliesa, jasno je kako u 'Grad košarke' stiže odličan igrač.

Zapaženiju ulogu i minutažu dobio je u Philadelphia 76ersima gdje je u sljedeće tri godine bio neizostavan član rotacije. Iz tog perioda seže i triple-double kojeg je novopečeni igrač Zadra 'upisao' protiv Houston Rocketsa kojima je 2013. zabio 18 poena, uz deset skokova i 11 asistencija.

Wroten je sve do ozljede križnih ligamenata početkom 2015. godine igrao zapaženu ulogu u najjačoj ligi svijeta, no problemi s desnim koljenom na koncu su završili njegovu karijeru u NBA-u. Nakon Philadelphije pokušao je u Knicksima i Grizzliesima, no bez većeg uspjeha, da bi se krajem prošle godine otisnuo „preko bare“ potpisavši za estonski Kalev.

Tijekom pet mjeseci provedenih na Baltiku prosječno je zabijao 15,7 poena uz 5,7 asistencija. Nakon ovog dolaska jasno je kako se u Zadru sprema nešto veliko...