Na UFC-ovom spektaklu 'teškaša' Derrick Lewis nokautirao popularnog 'Udava' i postavio rekord u najstrašnijoj statističkoj kategoriji

Derrick Lewis nokautirao je Alekseija Oleinika na startu druge runde glavne borbe UFC Fight Night 174 u Las Vegasu te postavio rekord u teškoj kategoriji

Derrick Lewis i Aleksei Oleinik fanovima su ponudili vrlo zanimljivu prvu rundu, koja je sadržavala većinom grappling nadmudrivanje. Prvi je borbu na pod odveo Lewis, ali nije uspio puno toga raditi iz gornje pozicije, budući da se pazio Oleinikovog ezekiel gušenja. Sredinom runde Rus radi tranziciju i on završava u gornjoj poziciji te kreće raditi na gušenju. Nije bio daleko, ali Lewis je ipak rukom uspio zatvoriti puni hvat, da bi nakratko opet on završio u boljoj poziciji, no 'Udav' još jednom sjajnim kretanjem završava na Lewisu. Tako ostaje do kraja runde, budući da više od toga nije uspio, piše Fight Site.

Već na početku druge runde, Lewis je borbu završio. Krenuo je na udarac koljenom koji nije pronašao metu, ali zato ju je pronašao desni kroše koji je na to povezao. Njime je Oleinika poslao na pod, a tamo serijom snažnih udaraca doveo do prekida borbe. 15. je to pobjeda Lewisa u teškoj kategoriji te ukupno 11. nokautom, što je od sada rekord divizije.