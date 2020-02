U ring se vraća borac koji je šest godina proveo u zatvoru iako je bio osuđen na čak 13: Najbolja stvar koja mi se dogodila

Imao je devet borbi u UFC-u, a posljednji meč u MMA karijeri odradio je davne 2013. godine, no sada se ponovno vraća na borilište. U ovom slučaju pričamo o Paulu Kellyju (14-5), engleskom velterašu koji je 2013. godine osuđen na 13 godina zatvora (proveo u njemu šest godina)

Još prošlog siječnja, ovaj je borac iz Liverpoola najavio svoj povratak MMA-u. Ubrzo nakon toga znalo se i da će nastupiti 7. ožujka na Probellum 1 eventu, ali ime njegovog protivnika je tek sad pušteno u javnost. Bit će to Talijan Simeone Bottino iza kojeg je skromna MMA karijera s četiri pobjede i šest poraza ostvarenih u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

U svom prvom idućem nastupu izvan slavnog Octagona, Kelly bilježi poraz od Ryana Healyja, ali potom i veže dvije pobjede. Ona nad Henriqueom Santanom iz ožujka 2013. predstavlja posljednji put kad smo ga vidjeli u akciji.

'Ne bih promijenio niti jednu stvar u svom životu. Poslali su me u zatvor i to sam prihvatio. Možda je to najbolja stvar koja mi se ikad dogodila', rekao je Kelly u jednom intervjuu za Liverpool Echo.