U nedjelju patio od bolova, a ovog je četvrtka bio najžešći Hrvat na treningu

Hrvatski nogometaši pripremaju se u Adleru za utakmicu četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a koju u subotu igraju protiv Rusije u Sočiju s početkom u 21 sat po lokalnom vremenu.

Iako već pomalo zasićeni svim treninzima, putovanjima i gungulom koja ih prati, igrači su još uvijek dovoljno motivirani i puni želje da stignu do najvišeg postolja.

A kada vidite s kakvim angažmanom pristupaju svakom treningu, onda takav uspjeh ne treba ni čuditi.

Najbolje se to vidi na primjeru Matea Kovačića, koji je pretrpio težak pad i nategnuće ligamenata ramena na utakmici protiv Danaca. Bilo je upitno je li nešto čak i slomio, no kada su snimke magnetske rezonance pokazale da je sve OK, u Dalićevom stožeru su odahnuli.