U Juventusu čine sve samo da se riješe i drugog Hrvata; šalju ga na posudbu kako bi ga lakše prodali

Mario Mandžukić se spasio te napokon napustio redove Juventusa, a slična sudbina čeka i drugog Hrvata u redovima 'stare dame' Marka Pjacu (24)

No, to neće ići lako jer Pjaca se tek treba vratiti u natjecateljsku formu te će ga Juventus ove zime prvo poslati na posudbu. Zainteresiranih klubova ima i previše, no pitanje je gdje bi Pjaca imao najveću minutažu i u čijim bi se redovima uspio najbrže nametnuti.

No, jedna od najizglednijih opcija je odlazak Marka Pjace u redove Sassuola koji je i inače neka vrsta 'druge momčadi' Juventusa. Po stilu igre ofenzivno orijentirani Sassuolo bi čak i najviše odgovarao Pjaci, no problem je to što je to već formirana momčad i Pjaca bi imao problema izboriti se za svoje mjesto u prvih 11.

